美 FDA, 이번주 중 화이자·머크 경구용 코로나 치료제 승인 예정

[아시아경제 권재희 기자] 미 보건당국이 제약사 화이자사와 머크사의 경구용 코로나19 치료제 2종을 이번 주 중 승인할 예정이다.

21일(현지시간) 블룸버그통신이 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 미 식품의약국(FDA)은 화이자와 머크의 경구용 코로나19 치료제 '팍스로비드', '몰누피라비르'에 대한 긴급 사용 승인을 이르면 22일 발표하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

블룸버그는 "이들 치료제가 보급되면 코로나19와의 싸움에서 중요한 전환점이 될 것"이라고 해석했따.

항바이러스제는 바이러스가 체내에서 복제되는 것을 방해해 감염자가 중증화 되는 것을 막아준다.

특히 두 치료제는 고위험군으로 분류된 감염자가 자택에서 수일에 걸쳐 복용하도록 처방되기 때문에 중환자 병상 등의 부족으로 부담이 가중되고 있는 의료시설에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

에릭 토폴 미 의학 전문 연구기관 스크립스 연구소 소장은 "이번 대유행에서 백신 다음으로 큰 사건"이라고 경구용 치료제에 대해 평가했다.

FDA는 조건부 긴급사용을 승인할 것으로 예상된다.

앞서 지난달 30일 FDA 자문기구 항균제자문위원회(ADAC)는 몰누피라비르의 승인을 권고한 바 있다. 하지만 일부 위원들이 임산부 등에 대한 안전성 우려를 지적했다.

백악관은 미국 내 사태가 급박하게 돌아가고 있기는 하지만 독립성을 유지하고 있는 FDA의 결정을 존중한다는 입장이다.

젠 사키 백악관 대변인은 "항바이러스제를 사용할 수 있게 되면 코로나19와 싸우고 팬데믹을 해결하며 정상으로 복귀하는 데 도움이 될 요소가 추가될 것"이라고 밝혔다.

이어 사키 대변인은 "정부는 항바이러스제를 대중에 확실히 보급하기 위해 보이스카우트나 걸스카우트처럼 투입될 준비가 됐다"고 덧붙였다.

미국 정부는 팍스로비드 1000만 처방분, 몰누피라비르 300만 처방분을 주문했다.

화이자가 개발한 팍스로비드는 임상시험에서 효과가 나타났지만 FDA 자문기구인 ADAC의 검토를 거치지 않았다.

증상이 나타난 지 3일 이내인 환자들을 대상으로 한 임상시험에서 팍스로비드 복용자는 위약 투약자와 비교할 때 중증으로 입원할 위험이 89% 낮았다. 복용자 중 사망자는 발생하지 않았다.

몰누피라비르는 임상시험에서 덜 효과적인 것으로 나타났고 학계에서 태아나 영아에게 악영향을 줄 가능성 때문에 임신부나 모유 수유자의 사용에 대한 안전성 문제가 제기되기도 했다.

