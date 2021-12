[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 에너지 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 위해 375가구에 난방비를 지원한다고 22일 밝혔다.

이번 에너지 취약계층 난방비 지원은 KB국민은행 임직원이 참여해 의미를 더했다. KB국민은행의 임직원 연수 프로그램인 실시간 퀴즈쇼 'KB ACE 라이브-사회공헌 특별편'을 통해 사회공헌 관련 문제를 출제하고, 정답을 맞춘 임직원의 수에 따라 1인당 1만원의 기부금을 적립해 총 1억원의 기부금을 조성했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 지원을 통해 에너지 취약계층이 따뜻하고 행복한 동절기를 보내길 바란다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr