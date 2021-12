벤츠, 고객 전용 충전 앱 출시 "다양한 충전 정보 확인"

[아시아경제 이창환 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 고객 전용 충전 애플리케이션(앱)인 ‘메르세데스-벤츠 차지(Mercedes-Benz Charge)’를 출시했다고 22일 밝혔다.

‘메르세데스-벤츠 차지’는 메르세데스-벤츠의 순수 전기차 및 플러그-인 하이브리드(PHEV) 고객 전용 충전 앱이다.

고객은 해당 앱을 통해 ▲전국 공용 전기차 충전소 위치 ▲운영 시간 ▲충전소 별 충전 사업자 ▲충전기 타입 ▲충전기 상태(충전 중 여부, 충전기 고장 정보 등)와 같은 다양한 전기차 충전소 관련 정보를 확인할 수 있다.

해당 앱에서 전기차 충전 서비스 제공사인 차지비(ChargEV)가 운영하는 충전소를 선택하면 원하는 시간에 충전기를 예약할 수 있다.

충전 멤버십 카드인 메르세데스 미 차지(Mercedes me Charge)를 해당 앱에 등록하면 충전 비용까지 한번에 결제할 수 있다.

한편 메르세데스-벤츠 코리아는 신규 EQ 충전소 1곳을 오픈하고 기존 충전소 2곳을 새 단장하는 등 전기차 충전 인프라를 확충해 나가고 있다고 설명했다.

지난 8월 부산 신세계 백화점에 EQ 충전소를 오픈한데 이어, 이달 15일 서울 중구 소재 서울스퀘어와 송파구 롯데월드타워에 위치한 EQ 충전소의 리뉴얼 작업을 마쳤다.

