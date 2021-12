퍼시스, 사회취약계층 위해 연탄은행에 1억원 기부

[아시아경제 김종화 기자] 사무환경 전문 기업 퍼시스가 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행에 1억원을 기부했다고 밝혔다.

퍼시스는 지난 21일 송파구 오금동 퍼시스 본사에서 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행과 기부식을 진행했다. 이번 기부는 코로나19로 경제가 위축된 가운데 생계에 어려움을 겪는 전국 취약계층에게 도움을 주고자 마련됐다. 퍼시스가 전달한 기부금은 연탄 12만5000장 분으로 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 나는데 사용된다.

퍼시스는 지난 해에도 연탄은행에 기부하는 등 어려운 이웃을 살피고 지역사회에 기여하는 활동을 꾸준히 진행하고 있다.

퍼시스 관계자는 "코로나19 장기화로 어려운 환경에 놓인 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 기부금을 전달했다"면서 "앞으로도 소외된 이웃을 돌보고 지역사회에 이바지하는 다양한 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

