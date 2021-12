진주시, 상습 침수지 ‘남강 호탄 둔치 정비공사’ 준공

야외무대·250석 규모 관람석 설치 완료



시민 휴식·문화 행사의 장으로 탈바꿈

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 지난 21일 오후 3시 호탄동 남강 둔치에서 야외무대 및 산책로 정비공사를 완료하고 준공식을 했다.

이날 준공식은 조규일 시장을 비롯한 국회의원, 도·시의원, 지역사회단체장, 마을주민 등 30여명이 참석한 가운데 치러졌다.

호탄 둔치 정비공사는 둔치의 상습 침수로 이용에 불편을 겪고 있던 가호동 주민이 친수공간 설치를 건의하면서 진행됐다.

시는 지난 2월 부산지방국토관리청과 사업 시행을 위한 행정절차에 대한 최종 협의를 거쳐 사업비 15억원을 들여 착공해 이달 준공했다.

시는 유수 흐름에 지장을 주는 상평교 하부 퇴적토를 유용해 둔치를 정비하고 연결 교량을 정비해 침수를 예방하고 이용 불편을 개선했으며 야외무대와 250석 규모의 관람석을 설치했다.

또 호탄 둔치와 연결되는 대경빌라트 앞에 3억원의 사업비를 추가로 투입해 내년 3월 준공을 목표로 잔디광장과 산책로 정비공사를 추진하고 있다.

사업이 마무리되면 가호동 지역주민뿐만 아니라 남강 변 자전거도로와 산책로를 이용하는 시민들이 안전하고 쾌적한 친수공간에서 여가활동을 누릴 수 있게 된다.

이날 준공식에 참석한 조규일 시장은 “아름다운 남강 풍경을 배경으로 야외무대에서 펼쳐지는 문화행사를 즐기며 힐링할 수 있는 친환경적 휴식 공간으로 거듭날 것으로 기대한다”고 말했다.

시 관계자는 “남강 변을 도심 속의 휴식과 문화가 융합된 친수공간으로 조성해 시민이 소통 장소로 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr