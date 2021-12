"홈밥엔 칭따오" CU, 칭따오 제휴 먹거리 출시

BIG치킨 도시락, 왕교자 양꼬치맛, 마라맛 총 3종 선봬

칭따오 맥주와 페어링 고려해 기획

[아시아경제 김유리 기자] CU는 맥주 브랜드 칭따오(TSINGTAO)와 손잡고 홈술족을 겨냥한 협업 상품들을 업계 단독으로 선보인다고 22일 밝혔다.

CU가 이번에 선보이는 칭따오 협업 상품은 BIG치킨 도시락, 왕교자 양꼬치맛, 왕교자 마라맛 등 총 3종이다. 칭따오 BIG치킨 도시락은 칭따오 맥주와 페어링을 고려해 기획됐다. 특제소스를 발라 구워낸 바비큐 닭다리를 통그릴비엔나, 마늘야채구이, 할라피뇨, 볶음김치 등과 함께 구성했다. 칭따오 왕교자 역시 맥주와 잘 어울리는 중화요리 인기 메뉴인 양꼬치맛과 마라맛으로 준비했다. 돼지고기 만두소에 양고기와 오징어를 각각 넣고 쯔란(큐민)과 마라를 더했다.

코로나19 장기화로 홈술, 홈밥 수요가 많았던 올해(1~11월) CU에서도 관련 상품의 매출이 큰 폭 오름세를 나타냈다. 주류 39.4%, 가정간편식(HMR) 26.4%, 냉장안주 18.9%, 간편식품 13.5% 등이 전년 대비 크게 상승했다.

소주, 맥주 등 주류와 김밥, 도시락 등 간편식사류 상품을 함께 구매하는 비율은 지난해 32.8%에서 올해 43.6%로 10.8%포인트 상승했다. 사회적 거리두기의 영향으로 술집, 식당 등의 이용이 어려워지자 식사와 주류를 함께 구매하는 사람들이 늘었다는 분석이다. CU는 최근 방역지침이 재차 강화됨에 따라 변화된 소비 패턴에 맞춘 차별화 상품을 지속적으로 선보인다는 방침이다.

CU는 칭따오 협업 상품 구매 고객을 대상으로 인스타그램 이벤트를 진행한다. 오는 29일까지 CU 공식 계정에 게시된 협업 상품 출시 관련 게시물에 친구를 태그한 고객을 대상으로 추첨을 통해 칭따오 노트북 파우치(5명), 칭따오 골프공&볼마커 세트(10명), 칭따오 양말(30명) 등을 제공할 예정이다.

