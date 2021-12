인쇄업계, 국제 펄프가격 급등 상생협력으로 돌파

국내외 시장환경 변화 정보 공유, 거래환경 개선 노력키로

[아시아경제 김종화 기자] 인쇄업계와 인쇄용지업계가 국제 펄프가격 급등에 따른 부담 완화와 상생을 위해 거래환경 개선과 협력관계 구축 등을 위한 상생협약을 체결했다.

22일 중소벤처기업부에 따르면 국제 펄프가격은 지난해 12월부터 6개월 연속 상승해 지난 5~6월에는 t당 925달러로 전년 동월 대비 60.9% 상승했다. 이로 인한 인쇄용지 가격인상으로 중소 인쇄업계는 경영에 어려움을 겪어왔지만, 인쇄용지 생산 대기업과의 대화 창구가 없었다.

이에 중기부는 중소 인쇄업계의 어려움을 파악하고 동반성장위원회와 함께 인쇄업과 인쇄용지업계 사이에서 소통창구 및 중재 역할 등을 통해 이번 상생협약체결을 이끌어냈다.

인쇄업계와 인쇄용지업계는 이번 협약을 통해 국내외 시장환경 변화 등의 정보를 공유하고, 거래환경 개선을 위해 노력하기로 했다. 또 인쇄업의 수요창출을 위한 협력방안을 발굴·추진하고, 산업 경쟁력 향상을 위해서도 협력하기로 했다.

이날 명동 PJ호텔에서 열린 '인쇄업-인쇄용지업계간 대·중소기업 상생협약'에는 권칠승 중기부 장관과 박래수 대한인쇄정보산업협동조합연합회장, 김남수 서울시인쇄정보산업협동조합 이사장, 안재호 한국제지연합회장(한국제지 대표이사), 이도균 무림페이퍼 대표이사, 한철규 한솔제지 대표이사, 권기홍 동반성장위원회 위원장 등이 참석했다.

권 장관은 "국제 펄프가격 급등이 초래한 인쇄업계의 위기를 인쇄업계와 인쇄용지업계가 한 자리에 모여 대화와 소통으로 해결하고자 상생협약을 체결한 것은 매우 고무적"이라면서 "오늘 사례가 다른 원자재 산업으로 전파하는 모범사례가 되길 기대한다"고 밝혔다.

