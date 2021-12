서울 동북권 '바이오메디컬 복합단지' 조성한다… 도봉운전면허시험장 이전

22일 서울시?의정부시?노원구 '동반성장 및 상생발전을 위한 지원에 관한 협약' 체결

도봉운전면허시험장→ 의정부 장암동 이전…의정부 지역주민편익시설 500억 지원

[아시아경제 임철영 기자] 전형적인 베드타운으로 꼽히는 수도권 동북부의 자족기능과 의료서비스를 강화하고 일자리를 창출할 '차세대 바이오메디컬 복합단지' 조성이 본격 추진된다.

22일 서울시는 오세훈 서울시장과 안병용 의정부시장, 오승록 노원구청장이 서울시청 영상회의실에서'서울특별시·의정부시·노원구 동반성장 및 상생발전을 위한 지원에 관한 협약'을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 지난해 3월 세 기관이 체결한 '동반성장 및 상생발전을 위한 기본 협약식'을 구체적으로 실행하기 위해 세 자치단체가 지원 사항을 정하는 후속 협약이다. ‘차세대 바이오메디컬 복합단지’의 핵심 앵커시설을 유치할 도봉 운전면허시험장을 의정부시 장암동(6만 425㎡)으로 이전하는 사업을 구체화해 나가게 된다.

서울시는 인근 창동차량기지도 2025년까지 남양주로 이전한다는 목표로 추진 중인데 이어 창동·상계 일대를 동북권의 일자리·문화 중심인 신도심으로 육성하는 사업이 한층 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다.

서울시와 구는 6만 7420㎡ 규모 도봉 운전면허시험장과 19만 7400㎡ 규모의 창동차량기지가 이전한 부지에 대형병원, 세계 유수의 제약회사, 의료분야 연구기관 등의 유치를 추진해 동북권을 바이오 의료생태계를 갖춘 세계 최고 수준의 바이오메디컬 복합단지로 도약시킨다는 목표다.

서울시와 구는 도봉 운전면허시험장이 이전되는 의정부시 장암동 인근에는 주민 편익시설이 조성되도록 의정부시와 협의해 500억 원을 지원한다. 또한 서울시가 보유한 의정부시 장암역 환승주차장 지분 60%를 의정부시에 매각해 환승주차장을 개발할 수 있도록 협력하기로 했다. 수락리버시티 1·2단지의 행정구역 조정도 원활하게 이뤄지도록 관련법 등에 따라 상호 협력한다.

서울시는 이번 협약을 시작으로 도봉 운전면허시험장 이전을 위한 이전지 도시관리계획 변경 등 사업시행 행정 절차를 본격 추진하고, 의정부시 주민편익시설 조성을 위한 지원도 시작한다.

오세훈 시장은 “동북권역은 과거 도시계획을 할 때 공공 편익시설이나 상업지역이 골고루 배치되지 못해 베드타운으로서 기능할 수밖에 없었다. 창동 차랑 기지와 도봉 운전면허시험장 같은 가용할 수 있는 부지가 조만간 활용돼 차세대 바이오메디컬 복합단지가 조성되면 일자리가 창출되고, 주민 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 공간이 들어설 것”이라며 “480만 명이 거주하는 노원구, 의정부시를 포함해 수도권 동북부를 연결하는 네트워크형 건강도시의 테스트베드로 ‘차세대 바이오메디컬 복합단지’를 조성하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr