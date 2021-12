‘30년 숙원’ 충남 안면도 관광지 개발 내년 첫 삽

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남지역 30년 숙원사업으로 꼽히는 안면도 관광지 개발사업이 내년 첫 삽을 뜨게 될 것으로 보인다.

21일 충남도는 온더웨스트 컨소시엄을 안면도 관광지 3·4지구 개발사업 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.

온더웨스트는 메리츠증권, 신세계건설, 한국투자증권, 미국 투자 전문회사 브릿지락캐피탈홀딩스, 신한금융투자, 디엘이앤씨, 마스턴투자운용, 조선호텔앤리조트, 오스모시스홀딩스 등 국내·외 9개 기업이 참여해 구성됐다. 대표 기업은 메리츠증권이 맡았다.

온더웨스트가 도에 제출한 사업제안서에는 ‘안면도 고유의 아이덴티티를 온전히 감싸 안으며 누리는 새로운 시그니처 서해 라이프 스타일’을 주제로 안면도 관광지를 조성하는 내용이 담겼다.

사업은 내년부터 2025년까지 1조3384억원을 투입, 안면도 3·4지구 214만484㎡에 호텔·콘도·골프 빌리지 등 1300실 규모의 숙박시설과 상가, 18홀 규모의 골프장, 전망대, 전시관 등 휴양문화시설, 해안산책로 등을 조성하는 것을 골자로 추진된다.

특히 숙박시설 활용도 제고를 위해 물놀이 시설과 해외 유명 콘텐츠 전시관 등을 설치하고 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 프로그램을 구성·운영하겠다는 것이 온더웨스트의 밑그림이다.

또 호텔 옥상에서 자연경관과 서해안 낙조를 조망할 수 있는 수영장을 개설하고 3지구 끝자락인 둔두리 언덕까지는 산책로와 전망대를 설치할 예정이다.

도는 온더웨스트의 투자가 예정대로 진행될 경우 지역에선 생산유발 2조6167억원, 고용유발 1만4455명 등의 효과가 있을 것으로 분석한다.

양승조 충남도지사는 “우선협상대상자(온더웨스트)의 특수목적법인 설립, 투자이행보증금 납부, 토지 매매·임대 계약, 조성계획 변경 및 사업시행까지 남은 절차를 속도감 있게 진행해 내년 하반기부터 실제 공사가 시작될 수 있게 지원하겠다”고 사업 추진에 의지를 드러냈다.

그러면서 “원산안면대교와 보령해저터널 개통으로 서해안 관광지도가 바뀌고 가로림만 해양정원 조성과 충남 서산공항 건설 등은 서해안 신관광벨트를 견고하게 할 것”이라며 “서해안 신관광벨트의 중심인 안면도 관광지 조성사업이 성공적으로 마무리 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 강조했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr