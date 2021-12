한화솔루션, 獨 계열사 주식 1조43억원에 추가취득

[아시아경제 박소연 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 34,600 전일대비 900 등락률 -2.54% 거래량 1,011,929 전일가 35,500 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 [재계 미래로 뛴다②] 발빠른 8월인사…체질 확 바꾼 한화한화큐셀 모듈 쓴 저탄소 佛 태양광발전소 가동갤러리아 명품관, 연매출 1조 돌파 … 평당 매출도 세계 수준 close 은 독일의 유럽 Renewable Energy 사업 운영 계열사(Hanwha EU ENERGY Solutions SE)의 주식 1000만주를 약 1조43억원에 추가 취득한다고 21일 공시했다. 주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 내년 1월 24일이다.

