경상국립대·경남도교육청, 지역인재 양성 업무협약 체결

협업위 구성해 각각 추진 중인 미래 교육사업 공유키로

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교와 경상남도교육청은 12월 21일 오전 경상남도교육청 중회의실에서 지역사회 발전을 이끌어갈 인재 양성을 위해 업무협약을 체결했다.

협약식에는 권순기 경상국립대 총장, 박종훈 경상남도 교육감 등 양 기관 관계자가 참석했다.

양 기관은 초·중등 교육과 고등교육을 책임진 경남도교육청과 국가거점국립대학인 경상국립대가 협업해 경남에 필요한 인재를 경남에서 길러내는 미래인재 양성 체계를 구축한다는 계획이다.

이번 협약은 지난 6월 경상국립대의 제안으로 실무부서 간 협의를 거쳐 구체적인 사업 계획을 마련함에 따라 체결하게 됐다.

양 기관은 협약서에서 ▲미래인재 양성 공동 사업 발굴을 위한 협업위원회 구성·운영 ▲지속 발전 가능한 미래를 위해 대학과 교육청이 각각 추진 중인 미래 교육 사업 공유·협업 ▲고교-대학 교육과정 연계 강화를 위한 인력 공유·협업 ▲경남지역 학생 지원 프로그램 운영을 위한 대학-교육청 교육 자원 공유·협업 등에 협력하기로 했다.

양 기관은 내년 1월 제1회 협업위원회를 개최하여 미래 교육 역량 강화를 위한 교원연수, 미래 교육 인재 역량 증진 프로그램 운영, 고교학점제 지원, 연계 기반 구축 방안 등 구체적인 실행 방안을 모색할 예정이다.

권순기 총장은 “교육환경과 체제를 학생 맞춤형으로 변화시켜 나갈 것”이라며 “미래 교육을 위한 선도시설 공유, 대학 교육과정에 교육청의 우수교원 참여, 대학의 교육자원을 활용해 경남교육청과 함께 교육문제를 해결해나갈 것”이라고 강조했다.

박종훈 교육감은 “수도권 집중화를 해소하고, 지역의 역량을 더욱 강화하기 위해 지역 인재를 지역에서 기르는 교육시스템이 구축돼야 한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr