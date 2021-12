식신, 전국단위 공간 메타버스 플랫폼 ‘트윈코리아’ 사전 청약 ‘완판’

[아시아경제 박형수 기자] 식신은 20일 시작한 국내 최초 전국단위 메타버스 기반 가상 부동산 서비스 플랫폼 ‘트윈코리아’의 서울 지역 사전청약이 개시 9시간 만에 전체 분양 지역 100% 완판에 성공했다고 21일 밝혔다.

사전 청약을 통해 식신은 총 4만6000여 명의 분양자를 모집하는데 성공했다. 상권을 기준으로 총 94개 권역으로 구분한 서울 지역의 1차 사전 청약은 20일 오후 7시58분 기준 공개한 모든 지역이 분양을 마감했다. 특히 약 2만여 명의 대기 청약자도 발생해 트윈코리아의 높은 인기를 실감했다.

트윈코리아에 따르면 20일 오전 11시를 기점으로 시작한 사전 청약은 개시 1분 만에 신사, 강남, 홍대, 을지로, 여의도 등 상권이 많은 핫플레이스 38곳을 중심으로 빠르게 마감되기 시작했다. 최단 시간 내 완판에 성공한 지역은 ‘신사-가로수길’로 약 11초 만에 분양을 마감했다. ‘강남역(17초)’, ‘청담동(20초)’, ‘압구정-도산공원/로데오(26초)’, ‘홍대(29초)’ 등이 뒤를 이었다.

신청 가능 인원 대비 대기 인원이 가장 많은 지역 역시 ‘신사-가로수길’로 확인됐다. 해당 지역은 13:1의 높은 경쟁률을 보였다. 이어 ‘인사동(9.2:1)’, ‘압구정-도산공원(8.5:1)’ 등 순으로 인기가 높았다.

트윈코리아는 월간 방문 유저 300만명에 달하는 위치기반 맛집 정보 서비스 플랫폼 ‘식신’이 보유한 방대한 양의 실제 식당 및 상점의 데이터를 융합한 현실 공간 메타버스 플랫폼이다. 전국을 대상으로 대한민국 최고 수준의 정확한 약 75만개의 외식업 데이터와 5만여개의 결제 가맹점 데이터를 메타버스 세계 속에 구현했다. 이를 통해 실물경제 기여형 상생 플랫폼으로 자리잡을 계획이다.

청약에 성공한 분양자는 신청한 지역 내 1만㎡(약 3000평) 단위의 ‘셀(Cell)’ 1개를 분양 받아 ‘셀 오너’가 된다. 분양받은 셀 위에서 진행하는 다양한 액티비티에 따라 여러 수익을 얻을 수 있다. ‘셀’은 트윈코리아의 공간을 구성하는 최소 단위다. 셀에는 실제 해당 위치의 식당과 상점이 노출될 예정이다.

일반 유저가 셀 상의 식당 및 상점에서 식사를 하거나 상품을 구매하는 등 경제 활동을 진행하고, 리뷰 작성 및 영수증 인증 등의 액티비티를 하면 유저는 액티비티 참여 보상을 지급받는다. 셀 오너는 유저들의 액티비티 참여도에 따른 수익을 얻을 수 있다. 해당 수익은 트윈코리아 내 별도 ‘포인트’로 지급되며 포인트는 다시 식당이나 상점에서 재화를 구매하는데 사용할 수 있다. 실제로 현실 경제 활동이 메타버스 플랫폼에 반영되고 플랫폼 내의 활동이 현실 공간에 반영되는 것이다.

셀 오너는 셀 내의 식당 및 상점이 진행한 광고 마케팅의 비용 일부를 수익으로 받거나 쇼핑몰, 전시장, 플레이 공간 등 셀 내 다양한 공간을 개발하는 것도 가능하다. 가치가 상승한 셀은 거래소를 통해 다른 오너에게 판매할 수도 있다.

현재 식신은 트윈코리아의 셀 거래 활성화와 글로벌 시장 진출을 위해 글로벌 부동산 컨설팅 기업 ‘ERA 코리아’ 및 ‘센츄리21 코리아’와 협력하는 것으로 알려졌다. 내년 상반기 ‘거래 플랫폼’ 오픈 및 정식 서비스 론칭을 목표로 하고 있다.

안병익 식신 대표는 "청약을 개시한지 9시간 만에 100% 완판이라는 결과를 보고 많은 놀라움을 느꼈다"며 "트윈코리아가 추구하는 실제 현실 공간과 디지털 공간이 긴밀히 융합된 대표적 실물경제 기여형 상생 플랫폼으로의 도약이라는 목표를 많은 분들이 공감해 즌 것 같아 정말 감사드린다"고 말했다.

그는 이어 "서울 지역 청약을 기점으로 빠르게 개발을 이어나가 전국 단위로 서비스 범위를 확장시켜 나갈 것"이라며 "ERA 코리아 및 센츄리21 코리아와 협력해 셀 거래 활성화와 글로벌 시장 진출에도 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr