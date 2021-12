민주평통 전남, 유공자문위원 의장표창 전수식

목포 전경선·박문옥·박은주 위원 등 전남 31명 수상

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 민주평화통일자문회의 전남지역회의(부의장 조옥희, 이하 평통)가 ‘2021년도 유공자문위원 의장표창 전수식’을 가졌다.

21일 전남도청 왕인실에서 열린 이번 전수식에는 조옥희 부의장, 김영록 전라남도지사, 전남도의회 전경선 운영위원장, 박문옥 기획행정위원장, 김귀선 평통 간사, 수상자 등이 참석한 가운데 진행됐다.

표창 전수에 앞서 조옥희 부의장은 인사말을 통해 “한반도 평화통일 정책에 대해서 지역민들과 공감대를 형성하고 교류 및 소통활성화에 노력해 온 평통위원들의 노고에 감사드린다”며 “앞으로 통일의 중심축에 전남이 그 시작점이 되어 한반도 종전선언을 이루는 그날까지 함께 뛰어주길 바란다”고 당부했다.

이번 표창에는 전남에서 31명의 자문위원, 단체는 전남 해남, 장성군, 공무원 표창은 강진, 곡성,진도군이 수상했다.

수상식은 의장인 문재인대통령을 대신해 김영록 도지사와 조옥희 부의장이 전달했다.

김영록 전남지사는 축사를 통해 “한반도 번영에 있어서 통일은 꼭 이루어져야할 우리의 숙제이며, 이를 위해 동분서주 움직여주는 평통위원들의 노력이 앞으로 종전선언이라는 큰 결실로 돌아오길 기원한다”고 화답했다.

이번 행사를 앞두고 코로나19 사회적거리두기가 강화되면서 참석하는 모든 인원들은 현장서 코로나자가진단 키트를 통해 음성판정을 확인 후 입장했다.

수상자 명단

▲목포시 전경선, 박문옥, 박은주 ▲여수시 하혜순, 서천석, 공상순, 정소현 ▲순천시 이현영, 윤정구 ▲나주시 최진연 ▲광양시 김형열, 정성규 ▲담양군 박은서 ▲곡성군 이병석 ▲구례군 유시문 ▲보성군 김미숙 ▲화순군 김판수 ▲장흥군 이창권 ▲강진군 이솜결 ▲해남군 김영동, 김병덕 ▲영암군 조정기 ▲무안군 신경심 ▲함평군 최일균 ▲영광군 김선옥 ▲장성군 이태신 ▲완도군 임청안 ▲진도군 김춘화, 정규철 ▲신안군 조영훈, 문경도

의장표창 단체명단

▲전남 해남군협의회 ▲전남 장성군협의회

의장표창공무원

▲김학동 강진군 총무과장 ▲정국열 곡성군 주무관 ▲조규재 진도군 주무관

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr