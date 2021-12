[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 레드벨벳 멤버 겸 배우 조이가 몸매를 자랑했다.

조이는 20일 인스타그램을 통해 자신이 출연하는 JTBC 드라마 ‘한 사람만’을 깨알 홍보하며 사진을 게재했다.

조이는 이날 첫 방송된 ‘한 사람만’에서 성미도 역으로 출연 중이다.

