[2022 정시]한성대, AI응용학과·문학문화콘텐츠학과 신설

한성대학교는 2022학년도 정시모집으로 377명을 선발한다. 한성대는 내년부터 2022년부터 신산업 융합교육을 위한 '창의융합대학'을 신설하고 AI응용학과와 문학문화콘텐츠학과를 운영한다.

한성대는 국내 최초로 전공교육체제를 학과제에서 전공 트랙제로 변경해 문·이과 구분 없이 적성에 맞는 트랙을 선택할 수 있도록 한다. 정시 원서접수는 30일부터 1월3일까지다.

정시 모집 단위는 크리에이티브인문학부, 사회과학부, 글로벌패션산업학부, IT공대이며 주간은 가군에서 야간은 다군에서 선발한다.

신설되는 AI응용학과는 나군에서 모집하며 수능 100% 전형으로 국 25%, 수 35%, 영 25%, 탐구(1과목) 15%가 반영된다. '주간 45명, 야간 27명을 모집하며 AI 기반의 기술을 다양한 산업에 통합적으로 적용할 수 있는 영상·음성 인식 소프트웨어 개발 전문가, AI 기반 융합 기술 전문가, 지능형 IoT(사물인터넷) 시스템 개발 전문가 양성을 목표로 하고 있다. 문학문화콘텐츠학과의 경우 수시 미충원 인원만 선발할 예정이다.

상상력인재학부의 경우 자율전공학부로 단과대학·학부·전공의 구분 없이 입학해 2학년 진급 때 전공을 자유롭게 선택 가능하다. 상상력인재학부는 수능 100% 전형으로 국 30%, 수 30%, 영 25%, 탐구(1과목) 15%가 반영된다.

ICT디자인학부는 실기 시험없이 수능 100% 전형으로 선발 한다. 국 35%, 수 25%, 영 25%, 탐(1과목) 15%가 반영된다.

예술학부(동양화, 서양화, 한국무용, 현대무용, 발레)는 실기 60%, 수능 40% 전형이다. 반영 비율은 국어 또는 수학 40%, 영 40%, 탐(1과목) 20%다.

