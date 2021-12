'오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피

[아시아경제 지연진 기자]국내 증시가 21일 삼성전자와 SK하이닉스가 버티면서 비교적 선방하는 모습이다. 코스피 지수는 보합권에서 등락을 거듭 중이고, 코스닥은 이날 반등 출발한 뒤 개장 직후 하락세로 전환해 약세를 보이고 있다.

이날 오전 10시40분 기준 코스피는 전일대비 11.39포인트(0.38%) 상승한 2974.39를 기록하고 있다. 전날 1.81% 급락 마감한 코스피는 이날 0.63% 상승한 2981.67로 거래를 시작한 뒤 보합권에서 등락을 거듭하고 있다. 기관이 3453억원 상당을 순매수한 반면, 개인은 3140억원, 외국인도 271억원 어치를 순매도하고 있다.

최근 글로벌 증시는 코로나19 변이인 오미크론의 확산으로 각국이 다시 경제 봉쇄에 나서면서 경기 둔화 우려가 투자 심리를 위축시키고 있지만, 코스피는 비교적 선방한 모습이다. 미국 반도체 기업 마이크론이 전날 호실적으로 발표하며 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,900 전일대비 800 등락률 +1.04% 거래량 8,038,133 전일가 77,100 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 "벽걸이·스탠드 고정관념 깬다"…라이프스타일TV 띄우는 삼성·LG삼성전자, 내년에는 '8만전자'?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (1.30%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 3,500 등락률 +2.90% 거래량 2,595,327 전일가 120,500 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (3.3250가 강세를 보인 덕분이다.

다른 시가총액 상위 종목에선 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 376,000 전일대비 3,000 등락률 +0.80% 거래량 227,690 전일가 373,000 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 [클릭e종목]"네이버, 내년 강력한 글로벌 사업 모멘텀 기대"코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close , 0.67%)와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 592,902 전일가 113,000 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (0.88%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 302,344 전일가 205,000 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[2022경제정책]月20만원 월세지원 받는 청년, 무이자 월세대출 추가지원 close (0.98%) 등이 강보합세를 보이고 있고, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 18,000 등락률 -2.74% 거래량 272,821 전일가 656,000 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 최저가 추락·엔솔 출격…"2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계"'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (-2.13%)과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 640,000 전일대비 14,000 등락률 -2.14% 거래량 288,860 전일가 654,000 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 LG화학 최저가 추락·엔솔 출격…"2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계"'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (-2.29%) 등 전기차배터리 종목은 가파른 하락세를 보이고 있다.

이재만 하나투자증권 연구원은 "글로벌 증시상황이 너무 안좋기 때문에 국내 지수도 전체적으로 낙폭이 더 커질수 있는데 전날 미국 마이크론 호실적 여파로 매수세가 몰린 삼성전자와 SK하이닉스가 지지하는 모양새"라고 설명했다

코스닥 지수는 전일대비 3.29포인트(0.33%) 하락한 987.22를 가르키고 있다. 개인과 외국인이 각각 67억원과 410억원 상당을 순매도 중이고, 기관은 568억원 규모의 순매수를 기록하고 있다.

코로나 진단기기 제조업체 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,000 전일대비 1,200 등락률 +1.85% 거래량 2,019,939 전일가 64,800 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]씨젠, 진단키트 수요 증가에 강세'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close 이 3.86% 강세를 보인 반면, 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 196,100 전일대비 2,200 등락률 -1.11% 거래량 422,686 전일가 198,300 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close (-2.17%)와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 501,400 전일대비 200 등락률 +0.04% 거래량 140,993 전일가 501,200 2021.12.21 12:09 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴에코프로비엠, 1주당 920원 현금배당 결정 close (-1.54%) 등 2차전지 종목은 하락세다. 나머지 시가총액 상위 종목은 대부분 약보합세다. 이진우 메리츠증권 연구원은 "오미크론과 금리상승 리스크로 미국 시장이 좋지 않았어도 반도체가 중심을 잡아주고 있다"며 "예상보다 반도체 수요에서 연속성이 있을 것으로 보여지며 연말인데다 최근 바닥을 다지는 과정이기 때문에 모멘텀이 만들어질 것"이라고 내다봤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr