씨젠이 오미크론 확산에 따른 진단키트 수요 증가로 강세다.

21일 오전 10시31분 기준 씨젠은 전일 대비 1400원(2.16%) 오른 6만6200원에 거래됐다.

씨젠은 지난 19일 오후 전세기를 통해 280만명분의 진단시약을 유럽으로 보냈다. 이 물량은 이탈리아, 스페인, 벨기에, 체코, 리투아니아 등 5개국에 배송된다. 유럽질병통제예방센터(ECDC)에 따르면 수출대상국인 5개국의 경우 최근 일일 코로나19 확진자 수가 지난 9월 초에 비해 적게는 2배에서, 많게는 40배까지 증가한 것으로 나타났다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr