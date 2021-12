롯데百 본점, 망원동 그로서리숍 '크레타 마켓' 팝업 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 서울 마포구 망원동 유명 그로서리숍 크레타 마켓(Kreta Market) 팝업스토어를 본점에 오픈해, 오는 26일까지 선보인다고 21일 밝혔다.

크레타 마켓은 요리를 좋아하는 대표가 직접 만든 식료품인 그레놀라, 각종 소스와 직접 사용하고 좋아하는 와인, 치즈, 수입스낵, 인센스 등을 선보이는 망원동 유명 그로서리 잡화점이다.

이번 팝업스토어는 홈파티에 어울리는 다양한 식료품들로 구성했다. 구매하고 싶은 상품을 자유롭게 구성하는 '기프트 패키지 큐레이션'으로 원하는 가격대 선물 패키징이 가능하다. 모든 구매고객에게 크레타 제작 '크리스마스 카드'도 준비했다.

롯데백화점은 "본점 3층 의류 브랜드 속에서 식료품점이라는 새로운 콘텐츠를 도입, 고객에게 맞는 라이프스타일을 제안한다"고 말했다.

