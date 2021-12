‘청년 희망도시 부산’ … 부산시, 2022년 청년정책 예산 1819억원 편성

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 2022년도 청년정책 예산을 1819억원을 편성하고 청년의 수요에 맞춘 정책을 추진한다.

예산과 정책은 청년이 살고 싶은 부산을 만들기 위해 편성, 추진됐다.

시는 “청년이 살고 싶은 청년 희망 도시 부산”을 목표로 ▲일자리 분야 629억원 ▲주거 분야 613억원 ▲교육 분야 246억원 ▲복지·문화 분야 293억원 ▲참여·권리 분야 38억원 5대 분야 총 116개 사업에 1819억원을 투입한다.

시는 청년이 지역에서 일하며 도전하도록 2021년 청년정책 사업예산 825억원보다 2배 이상 증액 편성해 청년 일자리 창출에서 주거지원과 자산형성 등 총 26개 사업을 새롭게 추진한다.

일자리 분야를 살펴보면 총 27개 사업에 629억원을 투입한다.

분야에 역대 최대 규모인 총사업비 482억원을 확보해 미래 신산업 분야 Digital, Network, Ai 등에 맞춤형 청년 일자리 생태계를 구축한다.

주거 분야에는 총 613억원을 투입해 10개 사업을 추진한다.

시는 부동산 시장 불안정으로 어려움을 겪고 있는 청년의 주거비 부담을 줄이기 위해 ‘전세 임차보증금(최대 1억원) 이자’와 ‘전세보증금 반환 보증료’, ‘부동산 중개보수비(최대 30만원)’ 등을 지원한다.

‘청년 월세 특별 지원(월 20만원)’에 95억 원, 역세권 등 교통편의 지역에 ‘청년 맞춤형 공적 임대주택 공급’에 387억원 등을 투입해 주거비 부담을 덜어주고 주거 안정성을 강화할 예정이다.

교육 분야에서는 지·산·학 총괄 플랫폼인 ‘부산 지·산·학 협력센터’를 중심으로 신규사업 ‘산학연계 현장실습 브릿지 사업’에 23억원을 확보, 추진하는 등 교육과 현장실습으로 기업 취업을 연결했다.

복지 분야에서는 내년에 처음으로 ‘청년 자산형성지원’에 67억원을 투입해 청년 4000명을 대상으로 청년의 매월 저축액에 대해 1대1 매칭 지원해 소득이 불안정한 청년의 미래 자산형성을 지원한다.

시는 ‘신용·부채 관리 등에 대한 전문 상담 지원’에 3억원을 편성해 사회 초년생인 청년의 신용과 자산관리를 지원할 계획이다.

2021년 시범사업으로 추진한 ‘청년 마음 건강 지원사업’을 확대해 심리상담의 문턱을 낮춰 청년 감수성에 맞는 상담 체계 구축한다.

시는 지원사업으로 청년에게 맞춤형 일대일 심리상담과 정신건강을 연계한 심층 상담을 병행 지원할 예정이다.

문화 분야에서 ‘예비·신진 청년 예술가 육성과 청년 예술인이 활동할 수 있는 매력적인 인프라 구축’에 3억원, ‘찾아가는 청년 콘서트’, ‘청년 문화 축제 개최’ 등에 1억여원을 편성해 많은 시민이 청년 문화를 공유하도록 할 계획이다.

시는 지역에서 활동하는 청년공동체를 발굴하고 네트워크 활동을 지원해 지역 활성화를 유도하는 ‘청년공동체 활성화 사업’도 기획했다.

청년 거버넌스 등 참여·권리 분야에 청년이 자신에게 필요한 지원을 꼭 받을 수 있도록 부산 청년 플랫폼을 전면 개편했다.

시는 청년정책 통합 정보망을 구축하며 청년정책 전담 뉴미디어 채널을 개설해 청년 세대 눈높이에 맞는 콘텐츠로 온라인 쌍방향 소통을 추진한다.

청년 거버넌스 활동의 거점인 청년센터를 중심으로 청년정책 워크숍, 부산 청년주간 등을 열어 능동적으로 청년이 정책에 참여하도록 돕고 부산 청년의 삶의 현황과 변화 양상을 종합적으로 파악하기 위한 ‘부산 청년 패널사업’도 새롭게 추진한다.

박형준 부산시장은 “청년이 부산에서 교육받고 취업해 결혼 후 자녀를 낳아서 행복하게 계속 살아갈 수 있는 청년의 미래가 열리는 도시, 청년이 살고 싶은 도시 부산을 만들겠다”라고 말했다.

