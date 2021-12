[클릭 e종목] 현대중공업 목표주가 13만원

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 21일 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 91,900 전일대비 400 등락률 +0.44% 거래량 462,510 전일가 91,500 2021.12.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대重 노조 "늦었지만 다행…안 준 임금 지급해야"경제단체, 현대重 통상임금 판결에 반발 "산업현장 혼란·갈등만 초래"(종합)"현대重 통상임금 판결, 기업 경영 불확실성 높일 것" close 의 목표주가를 13만원으로 제시했다.

한국투자증권은 엔진사업 3조원, 조선/해양 사업에 경쟁사의 2배 규모인 8조5000원의 기업가치를 산정해 이 같은 목표주가를 내놨다.

엔진 사업부는 경쟁사보다도 높은 두 자릿수 영업이익률을 기록하며 2007년부터 2021년 3분기까지 누적 영업이익이 3조9000억원에 달한다고 분석했다. 이는 HSD엔진의 9000억원보다 4배 많아 HSD엔진에 대한 당사 목표시가총액 5100억원(시가총액 4000억원)의 4배인 최소 2조원의 가치를 산출할 수 있다고 평가했다. 여기에 현대중공업이 주기와 보기 모두 세계 1등을 기록한 점, 적자를 거의 내지 않은 점, 높은 수익성, LNG D/F의 확산, MAN과 암모니아 엔진 공동 개발 등을 고려해 보면 3조원의 사업가치가 있다고 봤다.

특히 조선업은 지금 수주하고 있는 백로그 너머의 실적을 바탕으로 가치를 산정해야 하는데, 우리나라 조선업은 이제 2025년 인도물을 영업 중이다. 이는 2024~2025년의 실적이 된다. 2024~2025년 EPS 평균에 타겟 PER 20배 적용 시 적정가치 12만원이, 2025 EPS에서는 13만5800원이 도출된다.

최광식 한국투자증권 연구원은 "타겟 PBR을 조선업종에 적용한 1.8배보다 10% 높은 2.0배를 적용해 산출한 목표주가 13만원으로 제시하며 커버리지를 개시한다"고 밝혔다.

