선데이토즈, 800억 규모 유상증자·BW 발행 결정

선데이토즈는 운영자금 조달을 위해 위메이드 이노베이션을 대상으로 527억2500만원 규모로 제3자배정 유상증자를 결정했다고 20일 공시했다.

아울러 운영자금 조달을 위해 300억원 규모로 신주인수권부사채권(BW) 발행을 결정했다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 2%이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr