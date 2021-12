[아시아경제 이민지 기자] 핸디소프트 핸디소프트 220180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,650 전일대비 125 등락률 +3.55% 거래량 43,148 전일가 3,525 2021.12.20 14:34 장중(20분지연) 관련기사 “셀루메드” 후속株, 내일 크게 터집니다[특징주]핸디소프트, 소프트웨어 개발사 인수로 '상한가'핸디소프트, 강남 도산대로서 안양으로 본점 소재지 변경 close 는 58억원 규모로 새마을금고 그룹웨어시스템 재구축 계약을 체결했다고 20일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 32.87%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr