프레시지, ‘대체육 밀키트’ 4종 출시

국내 대체육 사업 본격화

[아시아경제 문혜원 기자] 프레시지가 호주의 글로벌 식물성 대체육 전문 기업 ‘v2food’의 제품을 활용한 ‘대체육 밀키트’를 20일 출시했다.

대체육 밀키트는 250만명으로 추산되는 국내 채식 선호 인구를 공략하기 위해 출시된 제품이다. v2food의 식물성 대체육은 실제 육류와 같은 식감과 맛으로 구현됐으며 영양성분상 단백질과 식이섬유 함유량이 높다.

탄소배출이 높은 축산업의 대안으로 각광받는 친환경 식품인 대체육은 글로벌 기준 올해 6조2000억원 규모의 시장을 형성하고 있다. 국내 시장의 경우 올해 155억원 규모로 전년대비 35% 이상 빠르게 성장하고 있다.

프레시지는 국내 소비자들에게 아직 익숙하지 않은 대체육을 밀키트와 결합해 소비 접근성을 높일 계획이다.

종류는 4종으로 ▲쌀과 보리의 적절한 배합과 두유 소스 활용으로 톡톡 튀는 식감과 진한 고소함을 느낄 수 있는 ‘두유 머쉬룸 리조또’ ▲부드럽게 씹히는 도톰한 함박스테이크에 색색의 채소 가니쉬와 깊은 풍미의 커리 소스가 어우러진 ‘골든커리 함박스테이크’ ▲먹기 좋게 손질한 채소에 매콤한 치폴레소스를 더해 풍부한 맛을 선사하는 ‘치폴레 찹스테이크’ ▲새콤한 토마토 라구소스에 여러가지 버섯과 식물성 대체육 패티가 더해져 풍성한 건더기를 자랑하는 ‘라구 파스타’로 구성됐다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr