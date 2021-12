"삼성-LG OLED 동맹설, 내년 디스플레이 업계 주목 핵심 이벤트"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자와 LG디스플레이의 유기발광다이오드(OLED) 패널 공급 계약설이 내년 디스플레이 업계의 주요 이슈로 떠올랐다.

19일 디스플레이 관련 시장조사업체 DSCC는 최근 보고서를 통해 내년 디스플레이 주요 이슈 중 하나로 이를 꼽았다. DSCC는 일각에서 취합한 정보를 토대로 글로벌 TV 시장 1위인 삼성전자가 내년에 LG디스플레이로부터 OLED TV 패널 150만~200만개, LCD TV패널 400만~500만개를 공급 받을 것으로 전망했다.

DSCC는 "LG디스플레이는 하이엔드 TV 시장에서 모든 주요 TV 제조업체들이 WOLED를 도입해 TV 기술을 주도하는 업체가 됐다고 주장할 수 있게 돼 최대 승자가 될 것"이라면서 내년에는 OLED TV 패널 가격이 LCD TV 패널 가격보다는 하락폭이 적으며 연말에는 상승세로 돌아설 가능성도 있다고 봤다.

삼성전자의 경우에도 LG디스플레이의 OLED TV 패널 도입을 통해 LG전자, 소니와의 점유율 싸움에서 우위를 점할 수 있고 이를 통해 내년에 출시 예정인 퀀텀닷(QD) 디스플레이 기술의 전망과 경쟁력을 평가할 수 있는 시간적 여유를 확보할 수 있을 것으로 DSCC는 예상했다.

DSCC는 이와 함께 삼성디스플레이가 내년 초 첫 8.5세대 RGB OLED 공장 투자 가능성도 언급했다. 투자가 단행되면 IT 제품 관련 시장에서는 상당한 이점을 확보할 수 있을 것으로 예상되며 OLED 노트북 시장에서의 높은 점유율도 유지하고 모니터, 태블릿 등 다른 기기로 지배력을 확대하는 데 큰 도움이 될 것으로 봤다.

이 외에도 하반기 들어 급락세를 보이고 있는 TV용 LCD 패널 가격이 어디까지 떨어질 지, 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 TV용 LCD 패널 생산 중단도 어느 시점에 이뤄질 지 주목된다고 DSCC는 언급했다.

