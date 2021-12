SK에코플랜트, 우즈벡 에너지 현대화 사업 추진 속도 낸다

[아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트는 박경일 SK에코플랜트 사장이 17일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '한-우즈베키스탄 비즈니스 라운드 테이블'행사에서 사르도르 우무르자코프 우즈베키스탄 부총리 겸 투자대외무역부 장관을 만나 '우즈베키스탄 에너지 현대화 사업 협력을 위한 공동 협약'을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약에 따르면 SK에코플랜트는 우즈베키스탄에 친환경 에너지 사업 모델을 전수할 예정이다. 발전소 및 지역난방시스템 현대화, 수소 사업, 자가발전 설비 개선 등 에너지 관련 5개 분야가 그 대상이다. 아울러 발전소 등 노후 에너지 설비에 친환경 기술을 적용해 성능을 개선하고 탄소 감축 및 에너지 공급 안정화를 도울 방침이다.

SK에코플랜트는 앞서 지난달 우즈베키스탄 투자대외무역부와 양해각서를 체결했으며 이날 공동 협약 체결을 통해 세부 협력 방안 등을 확정했다.

