송파쌤 헤드센터 개관…‘송파쌤’ 교육인프라 총괄

송파구 자체 교육플랫폼 ‘송파쌤’의 콘트롤 타워...배움 원하는 구민 누구에게나 배움의 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 송파쌤 교육인프라를 총괄하는 '송파쌤 헤드센터'를 지난 17일 개관했다.

박성수 송파구청장은 배움을 원하는 구민 모두가 다양한 배움의 기회를 가질 수 있도록 독자적 교육플랫폼인 '송파쌤(SSEM, Songpa Smart Education Model)'을 구축했다.

이번에 개관한 '송파쌤 헤드센터'는 내년 상반기 개관 예정인 미래교육센터 2개소를 포함해 총 14개의 미래교육센터와 악기도서관, 인물도서관 등 송파쌤 교육인프라를 총괄하는 플래그십 센터다. 송파쌤 교육사업의 정책수립, 교육, 콘텐츠 개발이 한 곳에서 이루어지는 허브이자 콘트롤 타워 역할을 수행한다.

KT송파타워 오피스동 3층에 위치했으며 전용면적 1064㎡ 규모로 송파쌤 미래교육 헤드센터(12관), 인물도서 라운지, 미디어센터, 컨퍼런스룸 등 크게 4부분으로 조성됐다.

송파쌤 미래교육 헤드센터(12관)는 메이커룸, AI룸, 그래픽룸 3개 강의실로 구성됐다. 송파쌤 AI코딩, 메타버스, 웹툰제작, 메이커수업, 자율주행 코딩, SW로 실천하는 탄소중립 프로젝트, 미디어 콘텐츠 제작 등 교육프로그램이 진행된다.

인물도서관 라운지에서는 인물도서에 대한 다양한 정보와 저서를 제공, 인물도서간 교류와 세미나를 통해 교육콘텐츠를 연구, 개발하는 공간이다.

미디어센터는 코로나19로 점차 비중이 커지는 각종 비대면 온라인 콘텐츠 제작을 위해 방송 시설과 장비를 갖추고 있어 양질의 교육콘텐츠 제작이 가능하다. 송파쌤 교육포털과 유튜브 채널을 통해 제공할 예정이다.

또, 청소년과 청년을 위한 미디어 촬영, 제작기법을 체험하는 미디어스쿨을 운영, 인물도서나 전문가 뿐 아니라 일반구민을 대상으로 스튜디오를 적극 개방해 분야별 경험과 지식을 자유롭게 나누는 송파의 TED버전 영상을 제작한다.

이 밖에도 최대 교육인원 100명까지 수용이 가능하고 대형LED 디스플레이를 갖춘 다목적 컨퍼런스룸은 인물도서 특강, 입시설명회, 악기연주공연, 교육박람회 등 다양한 교육사업 활동의 장으로 활용할 예정이다.

박성수 송파구청장은 "그동안 지방정부 최초의 교육모델인 ‘송파쌤’을 구축, 이를 뒷받침할 수 있는 교육인프라 구축을 속도감 있게 추진해 왔다"면서 "송파쌤 헤드센터를 기반으로 송파구를 ‘세상에서 가장 큰 학교’로 만들어 구민 누구나 다양한 배움의 기회를 얻고 청소년과 청년들이 창의적 미래 인재로 성장하도록 지원하겠다"고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr