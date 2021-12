기부도 새롭게…삼성, 임직원이 사회공헌 직접 선택한다

'CSR 2.0' 개편안 발표 임박…한종희·경계현 '투톱' 나란히 메시지



삼성전자가 사회공헌활동 사업을 재편해 '뉴삼성'으로의 변화를 가속화한다. 임직원이 사회공헌 프로그램을 직접 선택할 수 있도록 하고 아이디어 제안과 재능기부를 보다 활성화하는 방안을 골자로 한다. 주요 CSR 사업에 대한 그룹의 공동 운영도 강화해 시너지를 극대화 할 전망이다.

19일 재계에 따르면 삼성전자는 최근 임직원들에게 새로운 사회공헌 제도인 'CSR(기업의 사회적책임) 2.0' 실시 계획과 함께 큰 틀의 사업 방향성을 공유했다.

삼성전자의 '투톱'인 한종희 DX부문장(부회장)과 경계현 DS부문장(사장)은 나란히 사내 게시판에 글을 올려 'CSR 2.0'을 강조하면서 "임직원이 원하는 사회공헌을 직접 선택할 수 있고, 기부도 할 수 있다. 회사와 임직원이 사회적 책임을 다하며 '더 나은 미래'를 향해 자랑스러운 삼성을 함께 만들어가자"고 당부했다.

삼성전자 CSR 개편안에는 임직원들이 각자 원하는 프로그램을 선택해 기부할 수 있도록 하는 방안이 담긴다. 기존에는 기부금 사용처를 임직원이 개별로 지정하는 것에 한계가 있었지만 내년부터는 여러 CSR 중 기부 용처나 대상자 선정 등의 선택권이 넒어진다. 회사는 개별 기부금과 동일한 금액을 출연할 계획이다.

또 신규 CSR 프로그램 관련 아이디어 제안과 임직원 재능기부도 다양한 방식을 통해 지원 및 활성화 할 계획이다.

이는 삼성전자가 추진 중인 '삼성 희망디딤돌'과 같은 프로그램을 적극 발굴하겠다는 취지로 읽힌다. '삼성 희망디딤돌'은 2013년 '삼성 신경영' 선언 20주년을 맞아 삼성전자 임직원들이 낸 아이디어와 기부금에서 시작됐다. 당시 삼성전자는 기부금 용처를 정하기 위해 임직원 투표를 진행했고, 그 중 하나가 자립준비 청소년 지원 사업이었다. 자립 청소년 지원 아이디어는 회사와 직원이 함께 노력한 덕분에 '삼성 희망디딤돌'로 실현됐다.

삼성전자는 임직원 기부금 250억원을 기반으로 2016년부터 '삼성 희망디딤돌센터' 1기 운영을 시작했고, 2019년 회사 지원금 250억원을 추가해 사업 지역을 확대했다. 현재 경기·부산·대구·강원·광주? 경남·충남·전북센터 등 8개 센터가 운영 중이며 내년에 경북과 전남센터를 개소한다. 지난해까지 각 센터에 입주한 청소년을 포함해 자립준비, 자립체험 등 지원을 받은 청소년은 8500여명에 육박한다.

업계에서는 이재용 삼성전자 부회장의 '동행' 비전에 따라 CSR 개편 방안도 이에 더욱 힘을 싣는 방향으로 전개될 것으로 관측하고 있다.

현재 삼성은 '함께가요 미래로! Enabling People'이라는 CSR 비전 아래 청소년 교육 중심의 사회공헌 활동과 상생 활동을 펼치고 있다. 청소년 교육 중심 활동으로는 ▲삼성청년SW아카데미 ▲삼성 주니어 SW 아카데미 ▲삼성 스마트스쿨 ▲드림클래스 등을 운영하고 있다. 또 ▲스마트공장 ▲C랩 아웃사이드 ▲미래기술육성사업 등 상생 프로그램을 통해 삼성이 쌓아온 기술과 혁신 노하우를 사회와 나누고 있다.

앞서 삼성은 지난 8월 240조원 투자계획을 발표하면서 CSR 방향에 대해 "우리 사회에 더 실질적으로 기여할 수 있도록 방향성을 재정립하겠다"고 밝혔다. 이에 따라 지난 9월 삼성은 기존 드림클래스를 '드림클래스 2.0'으로 개편하고 '꿈의 격차 해소'라는 방향성을 재정립했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr