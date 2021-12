프랑스 보건부 장관 "신규 확진 10% 오미크론"

[아시아경제 지연진 기자]올리비에 베랑 프랑스 보건부 장관이 18일(현지시간) 현재 자국 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진 사례의 최대 10%는 새로운 변이인 오미크론에 따른 것으로 의심된다고 밝혔다.

외신보도에 따르면 베랑 장관은 이날 프랑스 라디오에 이같이 말하면서 방역 조치를 추가로 강화한 주요 이유라고 설명했다.

전날 프랑스 정부는 내년 초부터 식당이나 장거리 대중교통 등을 이용할 때 백신 접종 패스를 제시하도록 하는 계획을 발표했다. 현재는 백신을 맞지 않았더라도 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았다는 증명서가 있으면 식당 등 다수의 실내 공공장소에 들어갈 수 있다.

베랑 장관은 또 다음주 초에 자국 보건 당국이 5∼11세 어린이에 대한 코로나19 백신 접종 개시를 승인할 것으로 예상한다고 밝혔다. 현재는 심각한 질환 등이 있는 어린이에게만 백신 접종을 할 수 있도록 하고 있다.

한편 파리시는 정부의 강화된 방역 방침에 따라 새해 전야 샹젤리제 거리에서 예정됐던 불꽃놀이와 축하 행사를 취소했다.

