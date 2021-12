[아시아경제 박형수 기자] 영화 '스파이더맨:노 웨이 홈'이 국내에서 개봉한 지 4일 만에 200만 관객을 돌파했다.

18일 배급사 소니 픽쳐스에 따르면 '스파이더맨'은 이날 오후 3시 기준 누적 관객 200만 846명을 기록했다.

코로나19 팬데믹 이후 최단기간 200만명을 돌파하는 기록을 세웠다. 지난해 여름 개봉한 '다만 악에서 구하소서'가 개봉 5일째에 200만 관객을 동원했다.

'노 웨이 홈'은 스파이더맨 시리즈 '홈커밍'(2017)과 '파 프롬 홈'(2019)에 이어 존 왓츠 감독이 연출하고 톰 홀랜드가 주연했다. 이전 스파이더맨 세계관을 통합하며 마블 시네마틱 유니버스(MCU) 페이즈4의 핵심인 멀티버스 시작을 알리는 작품이다.

