[아시아경제 송승윤 기자] 18일 오전 0시 20분께 서울 강남구 신사동 한남대교 남단 한 도로에서 차량이 전복돼 운전자가 사망하는 사고가 일어났다.

소방 당국에 따르면 전복 사고 이후 해당 차량엔 불이 났고 25분 만에 진화됐다. 이 사고로 운전자 1명이 숨지고 차량도 전소됐다. 차에 난 불로 시신 훼손이 심한 탓에 운전자의 신원 확인도 어려운 상황으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 정확한 사고 경위와 원인을 조사하고 DNA 검사로 운전자의 신원을 확인할 방침이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr