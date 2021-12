현대엔지니어링 ‘힐스테이트 해운대 센트럴’ 평균 455.4 대 1 경쟁률로 마감

총 10만8392건 청약 접수…최고 3232.3 대 1(4군) 경쟁률 기록

20일 당첨자 발표, 22일부터 24일까지 3일간 정당계약 진행

현대엔지니어링이 지난 10일 분양홍보관을 열고 부산시 해운대구 우동에 선보인 생활숙박시설 '힐스테이트 해운대 센트럴'이 최고 3232.3 대 1의 높은 경쟁률로 청약을 마감했다.

18일 현대엔지니어링에 따르면 힐스테이트 해운대 센트럴 청약에는 총 238실 모집에 10만8392건의 청약이 접수돼 평균 455.4 대 1 대 1의 경쟁률로 청약을 마쳤다. 최고 경쟁률은 4군이 8실 모집에 2만5858건이 접수되며 3232.3 대 1의 경쟁률을 기록했다.

군별 상세 청약률을 살펴보면 1군은 188실 모집에 4만8005건이 접수돼 255.3 대 1의 경쟁률을 보였다. 또 2군은 24실 모집에 1만7106건이 접수되며 712.8 대 1의 경쟁률을 기록했으며, 3군은 18실 모집에 1만7423건의 접수로 967.9 대 1의 경쟁률로 마감됐다.

이 같은 높은 경쟁률은 최근 부동산시장에서 최고의 투자처로 각광받는 생활숙박시설이자 부산을 넘어 전국구 부촌을 형성하고 있는 해운대에 조성된다는 점, 여기에 힐스테이트의 차별화된 혁신 설계가 곳곳에 적용되는 점 등이 더해지며 수요자들의 높은 관심이 이어졌기 때문이라는 분석이 나온다.

분양 관계자는 "생활숙박시설, 해운대, 힐스테이트 브랜드 등 부동산 시장을 이끄는 주요 키워드가 모두 갖춰져 있는 상품이라는 점이 우수한 청약 결과로 이어진 것 같다"며 "특히 고품격 편의시설과 다양한 주거서비스에도 만족도가 높았던 만큼, 다가올 계약에서도 좋은 결과를 기대하고 있다"고 말했다.

힐스테이트 해운대 센트럴은 부산광역시 해운대구 우동 에 지하 8층~지상 41층, 전용면적 42~149㎡, 총 238실 규모로 조성되는 생활숙박시설이다. 펜트 타입부터 소형 타입까지 다양한 평면으로 구성되는 것이 특징으로, 최상층 인피니티 풀(루프탑 풀) 등 고품격 편의시설과 컨시어지 서비스를 도입할 예정이다.

향후 일정으로는 오는 20일 당첨자를 발표하고, 정당 계약은 22일부터 24일까지 3일간 진행된다.

한편, 힐스테이트 해운대 센트럴의 사업주체는 SPC(운영목적법인)를 설립 후 본 건물 및 숙박시설을 일괄 운영관리 예정이며, 숙박시설에 대한 예약 및 운영은 대명 소노에게 위탁해 운영할 계획이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr