한국계 첫 미스 아메리카 탄생

[아시아경제 조현의 기자] 한국계 미국인 여대생이 올해 미스 아메리카 대회에서 우승했다.

17일(현지시간) AP통신과 앵커리지 데일리 뉴스 등에 따르면 알래스카주를 대표해서 출전한 한국계 3세 미국인 에마 브로일스(20)가 미스 아메리카 100주년 기념 대회에서 우승했다. 한국계 여성이 미스 아메리카로 뽑힌 것은 대회 이번이 처음이다.

브로일스는 전날 코네티컷주에서 열린 대회에서 미스 아메리카로 호명되자 "생각도 못 했다"며 "한국계 미국인으로서 우리 가족, 특히 한국에서 미국으로 온 조부모께 감사하게 생각한다"고 말했다.

그의 부친은 백인, 모친은 한국계로 외조부모가 50여 년 전 알래스카 앵커리지에 정착했다. 브로일스는 "절반은 한국인, 절반은 백인으로 성장하는 것은 매우 힘들었다"면서 "미국에는 정체성 문제를 겪는 사람들이 많은데 (한국계 미국인으로서) 미스 아메리카와 같은 위치에 오른 것은 정말 특별하다"고 밝혔다.

그는 발달장애인 스포츠 행사인 스페셜 올림픽에 중점을 두고 미스 아메리카로서 활동하겠다는 포부도 밝혔다. 브로일스는 "다운증후군을 앓는 오빠가 어린 시절부터 스페셜 올림픽 선수로 참가한 배경이 이런 결심에 영향을 미쳤다"고 했다.

피부과 전문의를 꿈꾸는 애리조나 주립대 학생인 그는 이번 대회에서 장학금 10만 달러(약 1억2000만원)를 부상으로 받았다.

미스 아메리카는 지난 1921년 애틀랜틱시티 미인 대회로 시작했다. 브로일스는 비즈니스 인사이더와 인터뷰에서 "한국계 미국인으로서 미스 아메리카가 된 것은 이 대회의 긍정적인 변화를 완벽하게 보여준다"고 말했다.

