[포토] 강북구, 우이동 산악문화 허브(H·U·B) 개관

박겸수 강북구청장, 엄홍길 대장 등 참석 17일 개관식 열려··· 산악체험관, 에베레스트 전시관, 가상현실 체험구역 등 조성





[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 17일 우이동 산악문화 허브 개관식을 열었다.

허브는 북한산과 히말라야를 한 자리에서 즐기는 산악전시 체험관이자 복합 공간이다. 산악체험관, 에베레스트 전시관, 실내 암벽장, 기획 전시실 등을 갖췄다. 우이동 휴양콘도미니엄 입구에 지하 2층 3800㎡ 규모로 들어섰다. 히말라야, 엄홍길, 북한산 영문 첫 글자가 모여 허브(H.U.B.)라는 이름이 붙여졌다

이날 행사에는 박겸수 강북구청장, 엄홍길 대장, 휴먼재단 및 산악연맹 관계자 등이 참석했다. 내빈들은 색줄 자르기(테이프 커팅)를 하고 시설을 둘러봤다. 특히 산악체험관에서 북한산 사계절 영상을 감상하고 실내 암벽운동기구(클라이밍 머신) 등을 활용한 가상현실(VR) 프로그램을 체험했다.

