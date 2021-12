與 "지지율 격차, 한 달 전보다 1%p까지 좁혀져…일부 골든크로스"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당은 16일 이재명 대선후보와 국민의힘 윤석열 대선후보 간 지지율 격차가 한 달 전과 비교해 1%포인트까지 좁혀지는 경향을 보이고 있다고 자체 분석했다.

이날 선대위 전략기획본부장을 맡은 강훈식 의원은 오후 여의도 당사에서 진행한 선대위 집행위원단 워크숍 결과에 대해 "한 달 전에 비하면 경향적으로 9%~1%포인트까지 줄어든 경향성을 보이고 있다고 보고했다"고 말했다.

강 의원은 "조사 기관마다 차이는 있는데 경향에 대한 얘기"라며 "10%포인트 차이가 나다가 1%포인트까지 줄었다"고 설명했다. 이어 "어떤 조사는 '골든크로스'가 있기도 한데 그것에 대해 일희일비하지 않겠다"고 했다.

또한 "지금 나오는 몇 개 조사가 좋다고 해도 골든크로스라 생각하지 않고, 앞으로도 그런 시간이 된다고 해도 그렇게 쉽게 생각하지 않고 자세를 낮추고 끝까지 최선 다해야 한다고 생각한다"고 전했다. 그러면서 "이미 몇 조사는 (골든크로스) 나오고 있어서 언제가 골든크로스라고 말하진 않겠다"고도 했다.

내년 재보선 공천 문제와 관련해선 "공천 안 하는 것부터 공천하는 것까지 모두 검토하고 있다는 것이 가장 솔직한 표현"이라며 "내년 1월이나 돼야 이런 얘길 하는 게 합리적일 것"이라고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr