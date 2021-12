[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북대병원 정형외과 김신윤 교수가 내년 국제골순환학회(ARCO) 회장에 취임한다. 임기는 2022년 1월부터 2년이다.

국제골순환학회는 1985년 프랑스에서 뼈의 혈액순환 및 관련 질환과 무혈성괴사에 관심이 있던 유럽, 미국, 일본의 전문가들이 결성한 학회다.

이 학회는 무혈성괴사 분야에서 세계 유일의 권위 있는 학회로 인정받고 있다. 특히 국제골순환학회가 제정한 무혈성괴사의 진단기준, 분류방법, 치료방침은 전 세계적으로 통용되고 있다.

국제골순환학회 회장은 골괴사증에 대한 병인, 병리, 기초연구, 진단, 치료지침, 예후 및 진료 가이드라인을 체계적으로 확립, 전 세계에 학문적 정보를 제공하고 있다.

학회는 내년 9월 서울에서 국제골순환학회 정기학술대회를 개최할 예정이다.

