경남도의회, ‘지방의회 청렴도’ 최고수준 … 1단계 상승한 2등급 달성

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도의회는 국민권익위원회가 평가한 '2021년도 지방의회 청렴도'에서 광역의회 종합청렴도 2등급을 달성했다.

올해는 전체 17개 광역의회 중 1등급을 달성한 기관은 없다. 경남도의회를 포함한 2등급 7곳, 3등급 3곳, 4등급 6곳, 5등급 1곳 기관이 받았다.

경남도의회는 지난해보다 의회 운영, 의정활동에서 대부분 개선됐다는 평가를 받아 3등급에서 2등급으로 청렴도가 한 단계 상승했다.

이번 청렴도는 직무 관련 공직자, 단체 및 전문가, 지역주민을 대상으로 의정활동에 대한 부패 인식·경험, 의회 운영의 예산·부패 통제와 관련된 총 21개 항목에 대한 전화·온라인 조사 등을 통해 종합적으로 산출됐다.

김하용 의장은 "청렴도가 지난해보다 향상된 것은 모든 직원과 의원이 합심한 결과"라며 "신뢰받는 도의회가 될 수 있도록 청렴 문화 확산을 위해 더 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr