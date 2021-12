광양시, 2021년 전남 일자리창출 평가‘대상’ 수상

전국 일자리 평가‘최우수상’ 수상에 이어 큰 성과 거둬

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 16일 전남도청 왕인실에서 열린 ‘전라남도 일자리·투자유치 한마당’ 행사에서 2021 전남 일자리창출 우수시군 평가 ‘대상’을 수상했다고 밝혔다.

2021 전남 일자리창출 우수시군 평가는 전라남도 22개 시군을 대상으로 고용지표, 예산증가·집행률, 청년 일자리, 신중년 일자리, 취약계층 일자리 등 6개 분야 16개 항목의 실적을 평가해 선정한다.

시는 청년 일자리사업, 지역·산업 맞춤형 일자리사업, 신중년 일자리사업을 통해 총 464명의 일자리를 창출하고, 여성·장애인·노인일자리 사업을 통해 총 4,625명의 취약계층 일자리를 창출했다.

특히, 포스코그룹 취업아카데미 사업과 신재생·이차전지소재 분야 청년취업아카데미 사업, 주력산업 고숙련 인재 양성사업은 기업맞춤형 인재양성사업으로 309명 교육생 중 220명이 취업해 71%의 취업률을 달성하는 성과를 거뒀다.

한편, 광양시는 올해 전국 지방자치단체 일자리 평가에서 ‘최우수상’을 수상해 7년 연속 수상한 바 있다.

