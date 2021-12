달라지는 여권서비스, 밀양서 만나세요!

오는 21일부터 차세대 전자여권 발급

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 밀양시가 오는 21일부터 폴리카보네이트(PC, Polycarbonate) 재질의 차세대 전자여권을 발급한다.

성명, 생년월일 등 개인정보가 기재된 면은 종이에서 폴리카보네이트 재질로 바뀌고 사진과 기재 사항을 레이저로 새긴다.

주민등록번호 대신 생년월일만 표기해 보안성을 높이고 표지 안쪽에 태극 문양, 불국사 석가탑 등 문화유산 이미지를 넣었다.

차세대 전자여권의 표지 색상은 녹색에서 남색으로 바뀌고 사증 면수는 24면과 48면에서 26면과 58면으로 각각 늘어났다.

사증 면수가 늘어나며 기존 사증란 부착제도는 폐지됐으나 여권 발급 수수료는 기존과 같이 적용된다.

방문 신청자에 한해 제작기관에서 발급된 여권을 개별 배달하는 우편 직배송 서비스를 제공하며 별도 신청 시 여권 추가 기재란에 출생지를 표기할 수도 있다.

신원인 민원지적과장은 “차세대 전자여권 발급을 기다린 시민의 기대와 관심을 충족하고 안전하고 편리한 여권 행정서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr