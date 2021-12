[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 광주지방검찰청에서 광주전남범죄피해자지원센터에 후원금 2000만원을 전달했다고 16일 밝혔다.

이번 성금 전달식에는 송 광주은행장과 박찬호 광주지방검찰청 검사장, 윤보선 광주전남범죄피해자지원센터 이사장 및 관계자 등이 참석했다.

전달된 성금은 광주사회복지공동모금회를 통해 광주·전남 지역의 범죄 피해자를 위한 후원금으로 사용될 예정이다.

송 은행장은 “범죄 피해로 고통받는 우리지역의 이웃들에게 따뜻한 위로가 되길 바란다”며 “앞으로도 광주은행은 지역의 소외된 이웃과 사회적 약자를 배려하는 사회공헌활동을 꾸준히 펼침으로써 도움의 손길이 필요한 지역 곳곳에 나눔문화를 전파하며 광주·전남 대표은행의 사회적 책임에 최선을 다하겠다”고 말했다.

