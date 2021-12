[아시아경제 임혜선 기자] 코카콜라음료는 내년 1월 1월부로 편의점에 유통되는 코카콜라 가격을 최대 6.6% 인상한다.

코카콜라는 16일 코카콜라 오리지널과 제로 250ml 가격을 1500원에서 1600으로 올린다고 밝혔다. 500ml는 2100원에서 2200원으로, 1.5l는 3500원에서 3800원으로 인상된다.

회사 측은 이번 가격 인상에 대해 "글로벌 원부자재 시장에서 젼년 평균대비 페트 45%, 알루미늄 44%, 원당 38% 등으로 가격이 상승했다"고 설명했다.

