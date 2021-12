[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 김영선 광주광역시 서구의회 의원이 최근 광주장애예술인지원협회로부터 감사패를 받았다.

평소 봉사정신과 희생정신으로 장애인 복지증진을 위해 헌신해 왔으며 장애예술인들을 위한 문화예술 발전에 적극 협조한 공로를 인정 받았다.

김 의원은 “하루빨리 장애예술인이 창작활동에 몰입할 수 있는 환경을 조성하고 장애 예술인을 발굴·육성해야 한다”며 “앞으로도 활발한 의정활동을 통해 장애인 프로그램 개설, 포럼개최, 각종 지원사업 발굴 등 장애 예술인 지원 과제를 도출하고 그 해결 방안을 적극 모색하겠다”고 말했다.

한편 김 의원은 8대 의정활동 중 ‘장애인 문화예술활동 지원 조례’, ‘문화예술 진흥에 관한 조례’를 발의한 바 있다.

