"바람 난 무, 농부 아니고 유전자 탓"

서울대 연구팀 "활성산소 많은 환경에서 활성화되는 특정 유전인자 통해 촉진돼"

[아시아경제 김봉수 기자] 김치, 깍두기의 재료로 쓰이고 각종 찌개 국물의 시원한 맛을 내는 무는 한국 식탁의 맛깔난 조연이자 농촌의 주요 수익원 중 하나다. 그런데 무는 겉은 멀쩡해도 막상 잘라 보면 내부가 비어 있고 푸석해지는 바람들이 현상이 종종 발생한다. 국내 연구진들이 무의 바람들이 현상이 왜 일어나는지 유전적 원인을 분석해 냈다.

16일 서울대에 따르면, 이지영 생명과학부 교수팀이 박수형 국립원예특작과학원 무 육종 전문가인 박수형 연구관과 함께 바람들이를 촉진하는 유전적 요인을 찾는 연구를 진행했다. 바람들이가 잘 일어나는 무 계통을 재료로 삼아 바람들이가 생길 때 발현되는 유전자들을 차세대 염기서열 분석법을 활용해 찾아내고, 이들 가운데 바람들이 형질과 연관된 유전자들을 추적했다.

그 결과 연구팀은 바람들이 현상이 활성산소의 증가를 유발하는 환경에서 활성화되는 NAC013이라는 전사조절인자에 의한 세포 사멸을 통해 촉진됨을 규명했다. 바람들이가 잘 일어나는 무에서는 NAC013의 활성화가 더 잘 일어나는 유전형이 발견된 것이다. 연구팀은 NAC013의 기능을 애기장대라는 기초연구 모델 식물에서 밝힌 다양한 결과들을 무에서의 결과와 비교 분석함으로써 이를 규명할 수 있었다.

연구팀은 "바람들이를 예측, 예방할 수 있는 분자마커 개발이나 재배 조건 개선에 활용할 수 있을 것"이라며 "배나 복숭아 같은 과실에서 발견되는 바람들이 현상도 비슷한 원인에 의해 일어나는 생리장해인지 연구할 필요가 있다"고 설명했다.

이번 연구 결과는 식물학 분야 학술지인 'The Plant Journal'의 온라인 판에 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr