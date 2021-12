4만여 소상공인 돕는 할인 행사 '케이-마스 라이브 마켓' 열린다

비대면·온라인 중심…18~26일 개최

온라인 플랫폼과 손잡고 판촉·할인 판매

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업, 소상공인 4만여곳이 참여하는 '케이-마스(K-MAS) 라이브 마켓'이 크리스마스 시즌에 맞춰 오는 18일부터 26일까지 열린다.

중소벤처기업부는 '2021 케이-마스 라이브 마켓' 추진 계획을 16일 발표했다. 이번 마켓은 크리스마스 소비 주간을 겨냥해 온라인 플랫폼 40곳과 전통시장 400개, 중소·소상공인 4만여개가 참여하는 가운데 비대면·온라인 중심의 할인과 판촉 행사로 추진된다.

올해로 3회째를 맞이하는 케이-마스 라이브 마켓은 소상공인들의 성장과 도약을 위한 핵심 과제로서 디지털·온라인화를 화두로 내세우고 있다.

행사에 참여하는 특별제품 100선과 중소·소상공인 제품은 공공·민간 플랫폼과 손잡고 식품, 뷰티, 생활, 패션 등 크리스마스 특별제품 100선을 선보인다. 또한 라이브커머스 특별전을 통해 최대 50% 할인 행사로 방송·판매한다.

전자상거래 창업기업과 주요 온라인몰, 홈쇼핑 등 40여개 채널과 협업한 '크리스마스 이색 기획전'에서는 최대 40% 할인 혜택 등 다양한 판촉 행사가 마련됐다.

대한민국 대표 상권인 마포 '축제거리'에는 디지털·온라인화 관련 '랜선 공간'을 운영한다. 중소·소상공인 우수제품의 비대면 큐알(QR)판매(260개사)와 디지털 전환을 위한 정책, 전략을 소개할 예정이다.

중기부 관계자는 "코로나19 유행 재확산에 따라 한층 강화된 방역지침 준수 속의 소비촉진 캠페인 전개가 필요하다는 지적을 감안해 철저한 방역 패스에 기반한 소상공인 마켓을 추진할 방침"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr