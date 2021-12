신안군, 자은 둔장 특화개발로 색을 입히다

코발트블루&테마산책로 조성…섬마을 정원으로 탈바꿈

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)이 지역의 특화된 자원을 활용한 특색 있는 마을 조성을 위해 ‘자은 둔장 색채 정비사업’ 준공식을 지난 14일 개최했다.

16일 군에 따르면 할미바위의 구슬픈 전설이 전해져 내려오는 둔장마을은 눈부신 모래사장과 무한의 다리 등 뛰어난 자연경관으로 수많은 관광객이 찾고 있으나, 강한 해풍으로 마을의 기반시설이 노후하고 정주 여건이 열악한 마을이다.

지난 1월부터 신안군에서는 둔장마을의 아름다운 비경과 자연경관을 활용한 특색있는 관광자원으로 개발하고 지역주민의 소득증대 및 문화·복지서비스 제공을 위해 20억원 규모의 특화개발사업을 추진 중에 있다.

먼저, 낡은 건축물 60세대 지붕은 ‘코발트블루’ 색상과 벽체·담장은 깨끗한 ‘흰색’으로 채색해 다도해 푸른 바다의 청정함을 느끼고 천사섬 신안의 깨끗한 이미지 제공으로 새로운 활력이 넘치는 마을로 조성했다.

또한 방문객에게 편안하고 쾌적한 힐링 공간을 제공하기 위해 마을 입구에서 바닷가까지 870m 구간에 애기동백, 먼나무, 굴거리, 호랑가시 등 504주를 해풍에 강한 수종 심어 주변환경과 조화롭고 사계절 꽃피는 산책로를 조성 중에 있다.

현재 지역 주민의 기초생활기반 확충을 위해 마을 안길정비, 공동시설 리모델링, 노후가로등 교체, 소공원 조성, 돌담 정비 등을 추진 중에 있다.

박우량 군수는 “지역 주민들의 쾌적한 환경 조성으로 정주 여건을 개선하고, 아름다운 정원과 관광 콘텐츠 개발로 방문객에게 다양한 볼거리 제공 등 신안군의 새로운 명소로 탈바꿈할 계획이다”고 밝혔다.

