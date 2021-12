경북대병원 두개안면센터 연구팀, 사이언티픽 리포트에 논문 게재 … ‘구순구개열’ 치료 시기 매우 중요

523만여명의 아동 국민건강보험 빅데이터 활용 연구

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 대구시 경북대학교병원 두개안면센터 연구팀이 구순구개열이 있는 아동에 관한 연구 결과를 실은 논문이 네이처 저널의 자매지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 12월호에 실렸다.

경북대학교병원 두개안면센터 연구팀의 성형외과 최강영, 류정엽 교수는 ‘구순구개열 아이가 그렇지 않은 아이들에 비해 취학 전 상대적으로 키, 몸무게, 머리둘레가 작고, 충치와 치아 교합 이상 위험도가 높으며, 유치 탈락이 빠르다’라는 연구 결과를 발표했다.

경험이 많은 임상 의사들은 해당 현상과 경향을 이미 인지했지만 기존 문헌에서 구순구개열 아이의 키와 몸무게가 그렇지 않은 아이와 차이가 없었다고 알려져 의문이 끝나지 않았다.

연구팀은 국민건강보험 빅데이터를 활용해 2007년부터 2018년 사이 출생한 523만4695명의 소아를 대상으로 키, 몸무게, 머리둘레, 치아 건강을 추적 관찰했다.

66~71개월에 단순 구순구개열 아이의 키는 그렇지 않은 경우보다 0.78㎝, 증후군성 구순구개열 경우에는 3.13㎝ 작은 것으로 나타났으며 몸무게는 단순 구순구개열에서 0.52㎏, 증후군 성 구순구개열에서 1.71㎏ 적게 나갔다.

대부분 구개열 수술 전인 1세까지 나타나고 이후에는 그 차이가 악화하지 않고 유지되는 것으로 확인돼 적절한 시기에 수술하면 일반적인 성장에 문제가 없다고 판단했다.

구개열이 동반된 아이의 경우 1세 이전에 적극적인 영양을 섭취해야 하므로 성형외과와 소아청소년과에서 진료받아 시기를 놓치지 않게 관리할 것을 강조했다.

충치는 20% 더 발생하고 교합 이상도 4.14배 더 높게 나타나 세밀히 관찰해 적절한 시기에 치과 치료를 받는 것도 중요하다고 했다.

연구팀은 “국민건강보험공단 건강검진 빅데이터를 활용하고 출생한 모든 어린이에 대한 전수조사에 가까운 연구라 신뢰도가 높다”며 “구순구개열 아이가 초기 성장 정도와 치아 건강이 취약한 점이 밝혀졌으니 이 시기에 적극적인 수유와 적절한 시기에 수술하는 것이 중요하다”라고 말했다.

