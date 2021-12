임실치즈테마파크 ‘사랑의 산타 마을’ 조성…시민 볼거리 제공

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실치즈테마파크가 겨울철을 맞아 꿈과 사랑의 산타 마을로 변신한다.

16일 군에 따르면 군은 겨울철 특색있는 있는 볼거리 제공을 위해 대형트리를 비롯해 포인세티아, 산타와 친구들 등 겨울 경관을 조성하고 있다.

군은 임실을 사계절 관광명소로 마련하기 위해 봄에는 장미, 여름에는 아쿠아페스티벌, 가을에는 임실N치즈축제, 겨울에는 산타축제를 개최하고 있다.

이번 경관 조성은 코로나로 지친 사람들을 위로하고 안심하고 찾을 수 있는 비대면 안심 관광지에 색다른 볼거리와 겨울철 특색있는 분위기 조성을 위해 마련됐다.

또 전북도 대표관광지 육성사업의 일환으로 추진한 임실치즈테마파크 야간경관조명사업은 임실군이 체류형 관광지로의 도약을 위해 추진하는 사업이다.

연구소에서 지정환홀에 이르는 300m 구간 진입로변 가로수에 볼장식·우산·선물상자 모양의 LED 장식을 비롯해, 판매장에서 러블리가든 구간에 천사조형물, LED 파노라마 설치, 볼 조명 장식 터널을 설치했다.

그 외 LED 볼 아치 장식, 초대형 볼 조명 장식 등 다양한 조형물을 곳곳에 설치해 밤에도 반짝이는 임실치즈테마파크 밤 풍경을 제공하고 있다.

현재 야간경관조명은 매일 오후 5시 30분부터 7시까지 운영 중이며, 내년 2월까지 환하게 불을 밝힐 예정이며, 산타 마을 경관도 내년 초까지 운영할 예정이다.

군은 테마파크 2개 출입구에 방역부스를 설치하고 발열체크, 명부 작성, 안심콜 등 테마파크를 찾은 방문객들이 안전하게 관람할 수 있도록 코로나19 감염병 예방 조치에 만전을 기하고 있다.

심 민 군수는 “겨울에도 가족과 함께 안심하고 방문할 수 있는 볼거리가 풍부한 임실을 만들기 위해 준비하고 있다”며 “코로나로 힘든 사람들에게 동화 같은 경관이 심신을 위로하고 재충전하는 산타의 선물 같은 공간이 됐으면 하는 바람이다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr