[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 울산시 울주군이 12월 제2기분 자동차세 납세고지서에 ‘QR코드 안내 시스템’을 도입해 5만6000여건에 92억원을 부과·고지했다.

납세고지서 QR코드 안내 시스템은 납세자가 모바일 앱을 이용해 고지서에 새겨진 QR코드를 인식하면 자동차세 등 지방세 안내를 받을 수 있는 서비스이다.

코드를 인식하면 전자 납부 서비스인 위택스와 지로 인터넷 사이트로 연결돼 납세 편의를 제공하고 누름 한 번으로 군 홈페이지로 연결돼 군정 홍보 내용을 접할 수 있다.

군은 모든 세목의 납세고지서로 확대 시행할 계획이며 지방세 안내와 군정 홍보용으로 서비스를 확대할 방침이다.

군 관계자는 “시스템 활용으로 납세자의 편의를 더하고 QR코드 인식으로 군정 홍보 내용과 군정 참여 기회를 제공해 군민 만족도를 높일 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr