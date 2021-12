두둥, 이 도서관 기대하시라 … 부산 기장군, 최첨단 ICT설비 ‘일광도서관’ 짓는다

이용객 모션 반응하는 실감영상 콘텐츠 구현



주민 산책로 연결 가족체험형, 2023년 완공

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군에 최첨단 지능형 통합관리시스템을 도입한 일광도서관이 들어설 전망이다.

기장군은 지난 13일 기장군수 주재로 일광도서관 중간설계 보고회를 열어 최첨단 ICT 콘텐츠 도입을 논의했다.

일광도서관은 일광면 삼성리에 국비 40%, 시비 30%, 군비 30%로 총사업비 166억원이 투입돼 건립된다.

올해 6월 국제설계공모로 당선작을 뽑았다. 전체면적 3150㎡에 지하 1층 지상 3층 규모로 지어진다. 현재 실시설계를 진행 중이며, 내년 상반기 착공해 2023년 준공할 계획이다.

일광도서관은 지하 1층부터 3층까지 책과 열람공간이 함께 어우러진 열린 공간으로 꾸며진다. 주요시설로 △지하 1층 유아열람실, 다목적실, 북카페, △1층 미디어 갤러리와 열람공간, △2층 열람공간, 휴게실, △3층 강의실, 가족체험실 등이 들어선다.

도서관 모든 층에 이용객의 모션에 반응해 움직이는 실감영상 콘텐츠 등 최첨단 ICT설비가 배치된다.

어린이와 관람객의 흥미를 유발하고 가족 중심의 창의적 체험활동을 할 수 있도록 지어진다. 또 도서관을 방문하는 이용자의 편의를 위해 △개인 맞춤형 도서 추천, △스마트 도서 검색, △도서위치 문자 알림서비스 등 기능을 갖춘 디지털 사서시스템(DLS)도 도입된다.

도서관 부지에 조성되는 야외데크는 삼성천 산책로와 연결된다. 주민 휴식공간으로 활용도를 높이고, 인근에 공영주차장을 조성해 이용객을 편하게 할 계획이다.

오규석 기장군수는 “일광도서관을 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 지역 커뮤니티 공간이자 가족체험 공유공간으로 활용해 일광면의 문화거점 플레이스로 만들겠다”고 말했다.

오 군수는 “일광도서관이 최첨단 도서관으로 건립돼 지역인재 육성을 위한 복합문화공간으로 일광면의 랜드마크가 되길 바란다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr