㈜두산, 발달장애 청소년 위한 온라인 '우리두리' 운동회 개최

[아시아경제 정현진 기자] ㈜두산이 발달장애 청소년을 위한 온라인 운동회를 생중계로 진행했다고 16일 밝혔다.

㈜두산은 발달장애 청소년에게 생활체육을 지원하기 위해 2016년부터 사회공헌 프로그램인 '우리두리'를 실시하고 있다. 지난해부터는 비대면으로 운영할 수 있도록 커리큘럼을 개편해 국내 최초로 비대면 온라인 생활체육 교실을 진행했다. 이번 행사에는 전국 9개 학교의 청소년 50명을 비롯해 각 학교 교사, 관계자 등 70여명이 참여했다.

청소년들은 컵을 쌓고 내리면서 기록을 측정하는 스포츠스태킹과 탁구에 배드민턴을 접목한 핸들러 등 뉴스포츠 종목을 교실에서 실시간 온라인으로 학습했으며 실력을 뽐냈다. 운동회는 개회식을 시작으로 임직원 응원메시지 전달, 스포츠스태킹 대회, 핸들러 대회, 시상식, 폐회식 순으로 진행됐다.

㈜두산은 지난해부터 코로나19 상황에서도 실천할 수 있는 사회공헌활동을 기획하고 기존의 사회공헌 프로그램을 비대면으로 전환해 실시하고 있다.

중학교 자유학기제와 연계해 청소년 정서 함양을 돕는 '시간여행자' 프로그램도 교과과정을 재편해 비대면으로 운영하고 있으며, 임직원들의 걸음 수에 비례한 기부금을 지역사회에 후원하는 '나눔걷기 캠페인', 임직원들이 온라인으로 기부에 참여할 수 있는 모금이벤트 '기부하기 좋은 날', 가까운 거리는 도보로 이동하며 쓰레기를 줍는 '쓰담걷기 캠페인' 등을 하고 있다.

