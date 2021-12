제일기획 "MZ세대 노력에 공감…알바몬 광고 조회수 300만뷰 돌파"

[아시아경제 김유리 기자] 제일기획은 알바몬의 '알바의 플랜을 리스펙트' 광고가 MZ세대(밀레니얼+Z세대)로부터 높은 공감을 얻으며 유튜브 영상 누적 조회 수 300만건을 돌파했다고 16일 밝혔다.

2019년부터 알바생을 '리스펙트(존중)'하는 메시지를 광고에 담았던 알바몬은 이번 광고에서도 자신만의 계획을 위해 다양한 아르바이트에 열정적으로 임하는 MZ세대를 응원했다. 광고의 진정성을 높이기 위해 또래의 일상을 방송 프로그램에서 유쾌하게 풀어내며 사랑을 받고 있는 고등래퍼3 출신의 이영지와 래퍼가 되기 위해 편의점 등 다양한 아르바이트를 해 온 가수 원슈타인을 모델로 기용한 점도 좋은 반응을 얻고 있다는 설명이다.

광고는 '머니머니', 'N포 세대', '계획이 있거든' 편 등 3편의 에피소드로 제작됐다. 각 에피소드는 기성세대가 정해 놓은 알바에 대한 인식을 보여주는 것으로 시작한다. "젊을 때 고생은 사서도 한다"거나 "포기를 해야 하는 N포 세대", "알바해서 얼마나 버는지" 등의 말을 하는 사람들에게 이영지와 원슈타인은 "우린 포기한 적 없고, 우리는 우리 인생에 진심인 세대로, 계획대로 신나게 일해서 돈을 번다"라고 당당하게 받아친다.

광고는 중독성 있는 힙합 멜로디와 함께 고단하고 힘든 알바가 아닌 자신만의 계획을 위해 열정적으로 일을 하고 있는 MZ세대들의 모습을 역동적으로 그려냈다. 임태진 제일기획 CD는 "MZ세대의 아이콘인 이영지와 원슈타인을 모델로 기용해 알바몬의 방향성인 '알바생에 대한 존중'을 강조했다"며 "이를 통해 타깃 공감도를 높이고 광고 돌출도까지 잡을 수 있었다"고 말했다.

한편 알바몬은 이번 광고와 연계한 추첨 이벤트를 진행하고 있다. 홈페이지에서 광고 시청을 하고 자신의 알바 플랜을 입력하는 이벤트다. 스마트폰과 플랜 지원금 150만원 등을 경품으로 준다. 다양한 경품을 제공하는 추가 이벤트도 다음 달까지 진행할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr